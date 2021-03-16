Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 17 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 17 марта в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«17 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«17 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«17-18 марта в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 17, ночью 18 марта ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 17, ночью 18 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«17 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 17-22 метров в секунду. В Атырау 17 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 17-22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.