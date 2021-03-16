Актау. 16 марта. КазТАГ – Нетрезвого пассажира сняли с авиарейса Актау-Алматы, сообщает «Лада».

«Вел себя деструктивно, адресовал оскорбления и угрозы в сторону экипажа. Дважды получил предупреждение, на третий раз командир принял решение вернуться с рулежной дорожки на место стоянки, и пассажир был снят с рейса», — рассказали в авиакомпании SCAT во вторник.

Как уточняется, инцидент произошел 15 марта.

По данным пресс-службы авиакомпании, пассажир рейса сообщением Актау-Алматы находился в состоянии алкогольного опьянения.