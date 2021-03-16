Спрос на уран продолжит расти в долгосрочной перспективе – «Казатомпром»

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Спрос на уран продолжит расти в долгосрочной перспективе, заявила член правления, главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» Камила Сыздыкова.

«2020 год стал интересным с точки зрения рынка урана, учитывая приостановку добычи и снижение операционных активностей производителями урана. В 2020 году в целом наблюдался дефицит предложения. Пандемия ускорила потребление глобальных запасов (…) Мы уверены, что спрос на уран продолжит расти в долгосрочной перспективе», сказала Сыздыкова на брифинге компании во вторник.

Насколько вырастет спрос на уран в ближайшие годы, сказать, по ее словам, сложно, потому что баланс спроса и предложения зависит от многих факторов: ввод-вывода реакторов, поведения производителей.

«На некоторых производствах приостановлено производство в связи с влиянием пандемии, но мы видим достаточно стабильный тренд потребления со стороны основных игроков — порядка 180 млн фунтов в год. Спрос колебался в течение последнего десятилетия в целом в этом диапазоне: просел с 2011 по 2015 годы и восстанавливался в период с 2017 по 2020 годы», — сказала Сыздыкова.

«Казатомпром», по ее данным, как производитель с низкой себестоимостью и долгосрочными запасами, сохраняют позиции, способные принести выгоды при восстановлении рынка.