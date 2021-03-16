Состояние выживших в авиакатастрофе Ан-26 в Алматы стабилизировано – горздрав

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Состояние выживших в авиакатастрофе Ан-26 в Алматы стабилизировано, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев.

«Комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы грудной клетки, костей голени, есть тупая травма живота, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, имеется ожоговая поверхность у первого пациента, о котором я говорю – 15%. С первых минут поступления в стационар оказаны противошоковые мероприятия. Мы имеем дело с травматическим комбинированным шоком, поэтому все усилия сейчас прилагаются насчет стабилизации состояния. По поводу перелома голени оказано в срочном порядке оперативное вмешательство по фиксации перелома. В настоящее время состояние стабильное, но мы должны понимать, что у больного есть еще ожоговые повреждения, поэтому возможны какие-то осложнения, так называемая ожоговая болезнь», — сказал Табынбаев на брифинге во вторник.

По его словам, состояние второго пациента также удалось стабилизировать.

«И о состоянии второго больного 1996 года – у него тоже комбинированные травмы, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, имеется перелом позвонка, имеются ушибы, ранения на лице, имеется до 50% ожоговой поверхности. Он также находится пока в шоке, но проводятся мероприятия, состояние стабилизировано. Мы говорим о том, что сейчас признаков угрозы для жизни нет, но мы должны понимать что имеются большие комбинированные травмы и есть еще осложняющие факторы», — сообщил он.

По словам Табынбаева, к лечению пострадавших привлечены лучшие реаниматологи, травматологи, хирурги, сотрудники кафедр, при этом информация о состоянии пациентов поступает в УОЗ каждые два часа.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых изначально оценивалось как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров была запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26. Как сообщило 14 марта агентство, авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26. В самом КНБ в тот же день назвали должности погибших. Также 14 марта в распоряжении КазТАГ оказалась аудиозапись переговоров разбившегося самолета с диспетчерами. Уже извлечен бортовой самописец разбившегося судна – данные из «черного ящика» КНБ пообещал озвучить в ближайшее время.