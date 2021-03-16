Журналист о VIP-самолетах: Нам запретили показывать народу, как роскошно живет кабмин РК

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Ежегодно на авиаперелеты членов кабмина и глав парламента Казахстана тратят до Т20 млрд, сообщил журналист Ербол Мандибек, который ранее работал на государственном телевидении.

«Для премьер-министра и четырех его заместителей предусмотрено по отдельному самолету, вот фото в подтверждение моих слов. Примечательно, что расходы государства на авиацию нигде не афишируются. Посетите сайт авиакомпании «Беркут», который принадлежит управлению делами президента, и вы там не найдете информацию о «суперджетах», — написал Мандибек на своей странице в социальной сети.

Он решил рассказать «о миллиардах, которые ежегодно скрываются от общественности» и уточнил, что самолет на фото с ним стоит $140 млн и выпущен в 2015 году.

«Мы были свидетелями чрезмерных трат на четыре таких новеньких самолета. Чрезмерных, потому что видели, как ради визита в ближайшую Караганду некоторые влиятельные лица заказывали такие самолеты. Не только я, но и известные блогеры стали свидетелями того, как ради посещения Алматы совершались вылеты из Талдыкоргана. Нам изначально запретили фотографировать такие VIP-самолеты – поступило указание не показывать народу, как роскошно живут члены правительства. Интересно, что в таких теплых и комфортабельных самолетах я без остановок летал почти два года», — отметил журналист.

Как сообщил экс-сотрудник госСМИ, воздушный флот правительства находится в районе VIP-терминала аэропорта Нур-Султана, который круглосуточно обслуживает «членов правительства и богатых людей из списка Forbes».

«Посторонним посадка в самолет премьер-министра Аскара Мамина запрещена, а для рабочих поездок вице-премьеров в регионы предусмотрен отдельный бизнес-борт, на который разрешено садиться министрам. Однако министры-миллиардеры, такие как Бейбут Атамкулов и топ-менеджеры уровня Есимова (Ахметжана – КазТАГ) из «Самрук-Казына» заказывают авиаперелеты у частных компаний. Самолет бизнес-класса стоит от 5 тыс. евро в час. При аренде на 10 часов – 50 тыс. евро. Это около Т25 млн. И это расходы лишь в одну сторону. А стоимость международных перелетов начинается от 40 тыс. евро. Ежегодно планируется не менее 30-40 внутренних и внешних рабочих поездок. Продолжайте считать – счет идет на миллиарды», — добавил автор.

Вместе с тем, подчеркнул он, информацию о расходах «прыгающих из самолета в самолет» членов правительства найти все же можно.

«Ежегодно из республиканского бюджета выделяется от Т15 млрд до Т20 млрд на перевозку премьер-министра, четырех заместителей премьер-министра и министров, спикеров сената и мажилиса. Авиакомпания «Беркут», подотчетная администрации президента, принадлежит государству. Другими словами, тенденция, когда наше правительство, имеющее многочисленный состав, но не обладающее выдающимися качествами, тратит народные деньги на развлечения в небе, сохраняется вот уже 20 лет», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что на государственном телевидении ежедневно показывают, как премьер Мамин «до полудня находится в Туркестане, днем ​​в Караганде, а вечером пытается добраться от Кокшетау до Алатау». Также, добавил он, «часто можно услышать, что Ералы Тугжанов находится в Атырау, Алихан Смаилов – в Алматы, Роман Скляр – в Петропавловске».

«Если так посмотреть, то правительство постоянно в движении. Для правительства слетать на самолете – как сходить в сортир. В обслуживание входит сытная еда, красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты. В среднем за последние 10 лет только на полеты правительства из бюджета потрачено около Т200 млрд. Добавьте к этому командировочные расходы 19 министерств. Например, министерство индустрии и инфраструктурного развития во главе с Бейбутом Атамкуловым выделило на командировочные расходы до Т250-300 млн. Иными словами, не правительство кормит народ, а народ кормит правительство. Оно тратит миллиарды на самолеты, миллионы на автомобили, в виде процентов получает бонусы и огромную зарплату», — отметил автор.

Для сравнения он привел пример с жилищным вопросом, который поднимают многодетные матери.

«В Казахстане ежегодно тройню рожают лишь 30-40 женщин. Поступила просьба предоставлять матерям тройняшек без очереди квартиру в любом городе Казахстана. Однако правительство отказалось оплачивать расходы на нескольких женщин, родивших тройню. Выводы делайте сами», — заключил Мандибек.