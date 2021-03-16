Число регионов в «красной» зоне по коронавирусу увеличилось в Казахстане

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Число регионов в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) увеличилось в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной во вторник матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, к Нур-Султану и Алматы присоединилась Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Карагандинская, Алматинская, Атырауская и Акмолинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.