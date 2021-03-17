Кабмин исключил передачу госпакета акций бывшей «Астана ЭКСПО-2017» министерству экологии

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Правительство исключило передачу государственного пакета акций АО «Национальная компания «QazExpoCongress» (бывшая «Астана ЭКСПО-2017») министерству экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает корреспондент агентства.

«В перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам: в разделе «Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 400-1, исключить», — говорится в постановлении правительства.

По указанным порядковым номером 400-1 значится нацкомпания QazExpoCongress.