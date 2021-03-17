Талдыкорган. 17 марта. КазТАГ – Карантин усилят с 20 марта в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Продолжить карантин в Алматинской области и ввести некоторые ограничительные меры, режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции (КВИ)», — говорится в постановлении главного государственного врача региона в среду.

Всем задействованным госорганам поручено обеспечить:

— приостановление деятельности объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты столовые, донерные, бары) при заполняемости более 50% в том числе более 50 посадочных мест в залах;

— дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 25 человек;

— детских оздоровительных лагерей;

— детских развлекательных центров (игровых площадок, аттракционов в закрытых помещениях);

— развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, букмекерских контор, караоке, PS-клубов, боулингов, лото-клубов, компьютерных клубов, цирков, бильярдных.

«В период с 20 по 24 марта 2021 года приостановить деятельность: торговых домов (центров), торгово-развлекательных центров; крытых продовольственных и непродовольственных рынков, открытых непродовольственных рынков; объектов общественного питания (кафе, рестораны, кофейни кафе, фудкорты, столовые, донерные, бары и так далее), за исключением работы на вынос», — сказано в документе.

Властям предписано обеспечить с соблюдением необходимых мер работу общественного транспорта внутри населенных пунктов с продлением графика работы до 23.00, а также увеличение количества автобусов в часы пик с обеспечением открытия всех дверей во время посадки/высадки пассажиров, движения междугородних и межобластных регулярных автобусов и микроавтобусов, проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта.

Будет действовать запрет на перемещение групп более трех человек за исключением членов одной семьи, ограничат выход на улицу гражданам старше 65 лет.

Эти и другие ограничения вступят в силу с 7.00 20 марта.