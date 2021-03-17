Массовые катания на Медео, работу цирка и кинотеатров запретили в Алматы

Алматы. 17 марта. КазТАГ — В Алматы запретили массовые катания на Медео, работу цирка и кинотеатров, Шымбулак будет работать с ограничениями, говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«ВГК «Медеу» — запрет на массовые катания. ГК «Шымбулак» сократить количество посетителей на 50% (до 1 тыс. человек). Объекты общественного питания

ГК «Шымбулак» — разрешение работы с 7.00 до 21.00, только на летних площадках, на вынос и доставку — без ограничений по времени», — говорится в постановлении.

Работа объектов культуры (репетиции), театров, кинотеатров, концертных залов, цирка запрещена.