В Алматы введены ограничения работы общественного транспорта в выходные и праздники

Алматы. 17 марта. КазТАГ — В выходные и праздники общественный транспорт в Алматы будет работать только в определенные часы, говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) — в будние дни — по штатному режиму; ограничение режима работы: в выходные и праздничные дни утром 6.00 до 10.00; вечером — с 17.00 22.00 в будние дни — по штатному режиму; ограничение режима работы: в выходные и праздничные дни утром 6.00 до 10.00; вечером — с 17.00 22.00», — говорится в постановлении.

При этом межобластные нерегулярные (туристические) перевозки и городские нерегулярные (туристические) перевозки запрещены.