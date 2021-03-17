В Алматы введены ограничения работы общественного транспорта в выходные и праздники

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Алматы. 17 марта. КазТАГ — В выходные и праздники общественный транспорт в Алматы будет работать только в определенные часы, говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) — в будние дни — по штатному режиму; ограничение режима работы: в выходные и праздничные дни утром 6.00 до 10.00; вечером — с 17.00 22.00 в будние дни — по штатному режиму; ограничение режима работы: в выходные и праздничные дни утром 6.00 до 10.00; вечером — с 17.00 22.00», — говорится в постановлении.

При этом межобластные нерегулярные (туристические) перевозки и городские нерегулярные (туристические) перевозки запрещены.

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