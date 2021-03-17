Проведение поминок запретили в Алматы

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Проведение поминок запрещается в Алматы постановлением главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Проведение поминок – запрет», — говорится в постановлении.

При этом проведение свадеб, юбилеев и тому подобное запрещается только в случае, если в них принимают участие не только члены одной семьи. Для поминок такой оговорки нет.

«Зрелищные и массовые мероприятия (конференции, форумы и так далее), семейные, праздничные, памятные мероприятия с участием больше членов одной семьи (свадьбы, той, юбилеи, национальные обряды, дни рождения и др.) – запрет», — постановил Бекшин.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года.