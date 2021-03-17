Токаев о новых Т2 млрд на пробивку Абая в Алматы: Почему нельзя сразу спланировать?

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД, сообщает пресс-служба Акорды.

«Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около Т2 млрд. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины?» — поинтересовался Токаев в среду.

Он подверг критике ход строительства развязки в районе рынка «Алтын Орда».

«Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы «Алматы-Бишкек» должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка «Райымбек – Алматы», — поручил президент.