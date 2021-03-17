Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города – Токаев

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости возврата Алматы репутации «зеленого» города, сообщает пресс-служба Акорды.

«В выступлении Касым-Жомарта Токаева обстоятельно были рассмотрены вопросы экологии. В частности, речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами, благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран», — сказал Токаев в среду на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы.

Актуальной задачей, как отмечается, является последовательное наращивание «зеленого» массива. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

«В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города», — подчеркнул Токаев.