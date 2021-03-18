Адвокаты собирают подписи под петицией Токаеву с требованием отставки министра юстиции РК

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Инициативная группа адвокатов, нотариусов и юридических консультантов собирает подписи под петицией президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием отставки министра юстиции Марата Бекетаева.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ранее мы уже обращались к Вам касательно опасных действий некоторых государственных органов, разжигающих социальную напряженность в юридическом сообществе нашей страны, связанных с внесением изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Законопроект возвращен сенатом в мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания. К сожалению, ситуация не разрешается», — говорится в обращении.

При этом отмечается, что запланированный на 13 марта митинг пришлось отменить из-за внезапно введенных карантинных ограничений.

«13 марта 2021 года, впервые в истории страны и впервые на территории постсоветских государств, получив соответствующе согласие, адвокаты, юридические консультанты, нотариусы, частные судебные исполнители, ученые-юристы собрались провести митинг за свои профессиональные права и против незаконных действий, посягающих на их независимость. Но на следующий день после согласования митинга с акиматом города Алматы, постановлением главного санитарного врача массовые мероприятия были запрещены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом», — отмечается в петиции.

В связи со сложившейся ситуацией авторы и подписанты петиции требуют отставки министра юстиции РК Марата Бекетаева.

«Данный факт не оставляет нам иного выбора, кроме как обратиться к Вам с петицией о прекращении полномочий министра юстиции РК М. Бекетаева, на которого возложена ответственность за правовое обеспечение деятельности государства, но допустившего создание такой ситуации, не принявшего мер к предотвращению социальной напряженности в профессиональной юридической среде, не препятствующего лоббированию интересов небольшой группы лиц, преследующих конъюнктурный интерес в ущерб прав граждан нашей страны, и, как считают многие юристы, не способного решить проблемы в нотариате и исполнительном производстве», — подчеркивается в документе.

Кроме того, авторы обращения просят назначить на должность министра кандидата, предложенного профессиональным сообществом.

«Просим Вас, в соответствии с конституционными полномочиями назначить на указанную руководящую должность одного из представленных профессиональным сообществом кандидатов, обладающего опытом юридической практики, но не обремененного менталитетом чиновника и связями государственной службы. Предложение продиктовано множественными фактами нелепых решений, ранее принятых чиновниками, имеющими поверхностное представление о работе практикующих юристов. Уверены, что при Вашей поддержке нашей инициативы, намеченные реформы в судебной и правоохранительной системах будут проведены максимально быстро и при содействии профессионального сообщества. Это голос коллегий адвокатов и палат юридических консультантов всей страны», — говорится в обращении.

Как сообщила адвокат Рена Керимова, изначально планировалось разместить петицию на сайте otinish.kz. Инициативная группа два дня ждала опубликования петиции, однако получила отказ от администрации сайта под предлогом того, что петиция не соответствует правилам сайта. В настоящее время инициативная группа начинает сбор «живых» подписей по всей стране.

Напомним, в начале февраля казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «НИТ» в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 5 февраля казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.

Известный юрист и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова заявила в итоге о намерении адвокатов выйти на митинг.

Она напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил на пятом заседании НСОД свою позицию относительно адвокатуры: «Адвокатура должна быть сильной и независимой», что является залогом строительства демократического общества.

«Однако министерство юстиции и другие государственные органы продолжают вмешиваться в деятельность адвокатуры путем оказания давления через местные департаменты юстиции на честные выборы председателя РКА (Республиканской коллегии адвокатов – КазТАГ), а некоторые лица занимаются продвижением изменений в законодательство относительно размера членских взносов (решая за нас). Мы полагаем, что за сделкой с АО «НИТ» («Национальные информационные технологии» – КазТАГ) стоят коррупционные интересы… Но это еще не все то, о чем мы хотим сказать. Чем дальше, тем хуже. Мы идем на митинг!» — сообщила Умарова.

12 марта стало известно, что митинг адвокатов в Алматы запретили в связи с карантином, сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы Балслу Алекенова. Умарова выразила мнение, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин нарушил Конституцию и закон о митингах. Адвокаты все же вышли на улицы, но для того, чтобы лично объявить о переносе митинга.

18 марта адвокаты Казахстана объявили о планах создать Юридическую партию.