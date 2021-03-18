Минимальный порог зарплаты преподавателей в госвузах РК с сентября поднимут до Т200 тыс.

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ — С сентября 2021 минимальная зарплата штатных преподавателей в подведомственных МОН РК вузах составит Т200 тыс., пообещал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«С сентября 2021 года установить минимальную заработную плату штатным преподавателям. То есть с сентября 2021 года штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум Т200 тыс. в месяц, старший преподаватель – Т230 тыс., ассоциированный профессор – Т260 тыс., профессор – Т350 тыс. (в национальных вузах – Т400 тыс.)», — написал министр в Facebook.

По словам Аймагамбетова, это лишь минимальные размеры заработных плат, и каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей.

При этом он отметил, что соответствующий приказ он уже подписал.

По информации министра, в настоящее время в КазНУ средняя зарплата преподавателя составляет Т108 тыс., в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова – Т105 тыс., в Кызылординском университете им. Коркыт Ата – Т101 тыс., в Карагандинском индустриальном университете – Т99 тыс.