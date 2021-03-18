Счетный комитет доложил Токаеву о нарушениях почти в Т2 трлн

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства заслушал отчет председателя счетного комитета об основных результатах работы ведомства за 2020 год и задачах на предстоящий период. По данным Натальи Годуновой, в отчетном году счетным комитетом было проведено 18 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, аудитом охвачено более Т47 трлн. Наблюдается рост в 1,5 раза нарушений, связанных с неэффективным планированием и использованием бюджетных средств до Т1,8 трлн, финансовых нарушений – в два раза до Т81 млрд», — говорится в сообщении в четверг.

Президенту также доложили о ходе реализации его поручения по контролю за эффективным использованием антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии, а также о проведенной оценке эффективности управления активами квазигосударственного сектора.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений, в том числе по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля», — добавили в Акорде.

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