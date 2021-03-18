Новые правила аккредитации журналистов узаконивают произвол чиновников – «Әділ сөз»

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Новые правила аккредитации журналистов узаконивают произвол чиновников, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.

«Я думаю, что ничего хорошего от этих правил для журналистов не будет. То есть, сейчас до этих правил, чиновники уже пытались навести свой порядок на пресс-конференциях, и журналисты возмущались. Теперь вот этот произвол чиновников узаконен этими правилами. Теперь никто не сможет сказать: «Вы осуществляете цензуру. Вы почему мешаете журналистам задавать вопросы? Вы почему нас пресекаете?» Теперь эти вопросы повиснут в пустоте, потому что будет один ответ: правила аккредитации это предписывают», — сказала Калеева агентству КазТАГ в четверг.

При этом она обратила внимание на то, что правила аккредитации почему-то определяют и сам порядок проведения пресс-конференций.

«Почему правила аккредитации включают правила проведения самих публичных мероприятий – это отдельный большой вопрос, который сейчас тоже остается без ответа», — подчеркнула она.

Как отметила Калеева, практика принятия нормативно-правовых актов в Казахстане не предусматривает согласование их проектов с представителями гражданского общества.

«Я считаю, у нас порочная и ущербная для гражданского общества система принятия законов и других нормативно-правовых актов. Разработчик проекта обязан согласовать этот документ на стадии разработки, предварительного обсуждения со всеми государственными органами. И без визы любого министерства, комитета и тому подобное этот проект дальше не может пойти. Но нигде не предусмотрена процедура обязательного согласования с организациями гражданского общества. Поэтому и Союз журналистов сейчас может много кричать, и Лига судебных репортеров может грозить митингами. Это уже мало что изменит. Есть, конечно, вариант подать в суд на обжалование этого акта. Это был бы серьезный шаг. Но кто этим займется? Это пока вопрос тоже открытый», — сказала она.

По мнению Калеевой, новые правила аккредитации являются ущемлением прав журналистов

«Но в целом правила аккредитации, чтобы не говорили их авторы, как хорошо отныне будет работать журналистам, реально ущемляют права журналистов при сборе информации во время публичных мероприятий», — заключила она.