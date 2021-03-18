Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Шымкенте и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«19 марта в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем местами ожидается гроза. В Шымкенте 19 марта утром и днем ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 19 марта ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Днем в пятницу в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

«20 марта в Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается гололед. 19-20 марта местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 20 марта 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 20 марта ожидается гололед. Днем19, сутки 20 марта ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Днем в пятницу в Карагандинской области ожидается гололед. В Караганде днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

«19 марта в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 19 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», — проинформировали метеорологи.

В Кызылординской области в пятницу местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кызылорде 19 марта днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 метров в секунду.

«Утром и днем 19 марта в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Костанае днем 19 марта ожидается гололед», — добавили в «Казгидромете».

В Западно-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 19 марта ожидается туман, гололед.

«19 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Актобе ночью 19 марта ожидается гололед», — предупредили синоптики.