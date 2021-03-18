Алматы. 18 марта. КазТАГ – Свыше Т1 млрд хотят потратить на пробивку участка по улице Ауэзова в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»; наименование – работы по сооружению автомобильной дороги; дополнительная характеристика – «Строительство пробивки улицы Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека» Участок 1. Реконструкция улицы Ауэзова от улицы Гоголя до границы земельных участков ТОО «Silver House Building» с ПК0+00.00 до ПК3+99.00 в городе Алматы»; плановая сумма – Т1 070 443 895», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 29 марта в 17.55 и завершится 13 апреля в 17.55.

Согласно технической спецификации, работы должны быть выполнены до 31 ноября 2021 года.