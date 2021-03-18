Более Т70,5 млн готовы потратить в МИИР на проведение форума машиностроителей Казахстана

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Более Т70,5 млн готовы потратить в министерстве индустрии и инфраструктурного развития на проведение IX Форума машиностроителей Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – республиканское государственное учреждение «Комитет индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»; наименование — услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/ конкурсов/корпоративных/ спортивных/культурных/ праздничных и аналогичных мероприятий»; дополнительная характеристика – проведение форума машиностроителей; плановая сумма – Т70 535 714,28», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 29 марта в 14.05 и завершится 13 апреля в 14.10.

«Дата проведения мероприятия: 22-23 сентября 2021 года, с 8.30 до 18.30. Место проведения мероприятия: 22 сентября 2021 года – международный выставочный центр EXPO, 23 сентября 2021 года – конгресс-центр EXPO, город Нур-Султан. Цель проекта: содействие развитию отрасли машиностроения, деловых связей, привлечению инвестиций в машиностроительную отрасль Казахстана», — сказано в технической спецификации к конкурсу.