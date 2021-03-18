Тохтар Аубакиров: я на самом деле говорю правду – я был без оружия

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Первый казахстанский космонавт герой Советского союза Тохтар Аубакиров рассказал, зачем ездил в Костанайскую область и как все было на самом деле.

«Я был без оружия. Я с акимом этого района поговорил, сказал, что хочу покататься на снегоходе. Сейчас нигде снега нет, а там снег выпал. Я без задней мысли покататься поехал. Я на скорости катался, я на 100 км/ч выжимал. Я к нему (в охотугодья предпринимателя Батыра Сейкенова – КазТАГ) даже не заезжал, возможно. Я не знаю, там никто межу не ставил, что это вот эта земля, а это вот эта земля, туда нельзя, сюда – можно. У нас уже в Казахстане все продано. Где нам кататься? Я – человек, который любит далеко ездить. И куда? Везде все продано: водоемы проданы, степь продана, волки, оказывается, тоже проданы», — рассказал Аубакиров агентству КазТАГ в четверг.

Он отметил, что даже подчиненные предпринимателя, обвинившего его в браконьерстве, подтвердили, что оружия у него не было.

«Если бы я с ружьями был, я бы ничего не мог сказать. У меня мысли не было, что что-то такое может быть. Вечером мы с сыном едем домой, часов в шесть, и нам говорят по рации, что нас ждут. Через минуту или две мы увидели, что они стоят. Мы подъехали. И их первый вопрос: «А что вы делаете без ружей?». Я ответил, что я катался, смотрел на ту землю, которую оставили наши предки. Я на самом деле говорю правду, я клянусь. У меня ни кровинки нигде не было, хоть бы где-то что-то было запачкано. Мне 75 лет, я дважды герой Казахстана и мне не верят – через полчаса приезжают и проверяют, я приехал за ружьями или нет, может быть, я их выбросил где-то и потом пошел подбирать. Если бы он был нормальный гражданин, он бы пришел ко мне и сказал: «Ага, Вы нарушили вот это и вот это». Ему и его подчиненные говорили: «Они даже без оружия!», — отметил Аубакиров.

При этом он подчеркнул, что никогда не нарушал закон и никогда не занимался браконьерством.

«Я все равно охотник, я не отказываюсь от этого. В других областях у меня есть лицензия на отстрел волков, мне министерство экологии дало, у меня бумаги есть, которые они мне в этом году выдали. А в Костанайской области в этом году никому не давали. Я никогда не нарушаю закон. Надо продлить охотничий билет – я продлил. Я никогда ни одного сайгака не убил, никогда парнокопытных не трогал. И вот такое на старости лет – какой-то человек распустил такие слухи, на весь Казахстан, на весь интернет. Отчаиваться, конечно, я не буду, но осадок страшный, неприятный», — сказал Аубакиров.

Напомним, предприниматель Батыра Сейкенова обвинил Тохтара Аубакирова в том, что он незаконно охотился в его охотугодиях.