Алматы. 19 марта. КазТАГ – Европейские страны возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщает «РБК».

«Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов», — говорится в сообщении.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что вакцинация возобновится в пятницу, 19 марта. Из-за приостановки использования препарата с понедельника «теперь важно наверстать упущенные четыре дня», указал он. Министр отметил, что врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках.

«Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно», — заверил Спан.

Отмечается, что во Франции вакцинация с использованием AstraZeneca возобновится во второй половине дня 19 марта. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку этой вакциной в пятницу, «чтобы показать полное доверие к данному препарату».