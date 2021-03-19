Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«В Оренбурге в рамках заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища была проведена двусторонняя встреча вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова и заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадима Никанорова. Стороны на встрече обсудили водохозяйственную обстановку в бассейне реки Жайык и планируемый график работы Ириклинского водохранилища с учетом гидрологического прогноза», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в МЭГПР, «в целях обеспечения оперативного мониторинга за стоком реки Жайык стороны согласились на ежедневной основе осуществлять обмен данными по режимам работ Ириклинского, Актюбинского и Каргалинского водохранилищ».

«Кроме того, сторонами обсужден ход реализации мероприятий Единой дорожной карты по проведению исследований в бассейнах крупных рек Жайык, Ертис и других, утвержденной на 28 заседании совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов в октябре 2020 года. По итогам обсуждения принято решение в ближайшее время осуществить обмен предварительными данными исследований и провести встречу экспертов сторон для определения дальнейшей работы по реализации мероприятий единой дорожной карты», — добавили в ведомстве.