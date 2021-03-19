США грозят Китаю санкциями за рост импорта нефти из Ирана

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Алматы. 19 марта. КазТАГ – США грозят Китаю санкциями за увеличение импорта иранской нефти, сообщает Financial Times.

«Администрация Байдена заявила Пекину, что введет в действие санкции времен президентства Трампа в связи с резким увеличением Китаем объемов импорта иранской нефти», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по данным энергетической исследовательской компании Kpler, в феврале Китай импортировал из Ирана в среднем около 478 тыс. баррелей нефти в сутки.

Согласно исследованию, Иран экспортировал нефть и конденсат в Китай, замаскировав поставки под оманские.

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