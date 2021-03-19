«Красная» зона по коронавирусу вновь расширилась в Казахстане

Новости 75 0
Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 2 Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 2
488

Алматы. 19 марта. КазТАГ – «Красная» зона по коронавирусу вновь расширилась в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в пятницу матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остаются Нур-Султан и Алматы, помимо этого, добавилась Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Карагандинская, Алматинская, Атырауская и Акмолинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.

Похожие материалы:

  1. Число регионов в «желтой» зоне по коронавирусу вновь выросло в Казахстане
  2. Число регионов в «красной» зоне по коронавирусу увеличилось в Казахстане
  3. ЗКО покинула «красную» зону по коронавирусу, в ней остаются Нур-Султан и Алматы
  4. Казахстан вернулся из «зеленой» в «желтую» зону по коронавирусу
  5. Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону по коронавирусу