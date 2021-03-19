Алматы. 19 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Волатильность на мировых финансовых рынках назвали в числе причин снижения курса тенге.

«Биржевой курс тенге на утро 19 марта торгуется на уровне около 421,33/$1, ослабев на 0,54% c уровня закрытия предыдущего дня», — говорится в сообщении, распространенном Национальным банком в пятницу.

Согласно информации, с 17 по 18 марта ослабели и некоторые другие валюты: российский рубль – на 0,8%, южноафриканский ранд – на 0,7%, мексиканский песо – на 0,4%.

Также, 18 марта по итогам торгов снизились мировые фондовые индексы: S&P – на 1,5%, Dow Jones – на 0,5 %, Nasdaq – на 3,02%.

Всему виной названо увеличение волатильности на мировых финансовых рынках, связанное с введением новых ограничений в европейских странах. Цена на нефть резко снизилась и вернулась на уровень $63 за баррель, отмечается в сообщении.

Ранее директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов тоже объяснил снижение курса тенге падением цен на нефть, но в числе фактором он назвал и негативную риторику президента США Джозефа Байдена в адрес России.