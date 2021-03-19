Сапарбаев назначил своего бывшего зама акимом Тараза

Тараз. 19 марта. КазТАГ – Акимом Тараза назначен Ержан Жилкибаев, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

«Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и городским маслихатом Ержан Жилкибаев назначен акимом города Тараз. Нового главу областного центра активу города представил аким области Бердибек Сапарбаев», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Жилкибаев с февраля 2020 года был заместителем акима Жамбылской области, до этого с марта 2019 года вице-министром, а затем с апреля 2019 года – первым вице-министром труда и социальной защиты населения, а еще раньше – с мая 2016 года по март 2019 года он был акимом Медеуского района Алматы.