Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Казахстан договорился о дополнительной поставке 4 млн доз российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении в понедельник по итогам переговоров премьер-министра РК Аскара Мамина с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным в Москве.

На встрече были рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине текущего года в Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

«Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы. Россия — ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана. Товарооборот за 2020 год составил $18,2 млрд. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием», — отметили в казахстанском правительстве.