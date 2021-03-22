Сроки договоров гособоронзаказа на Т7 млрд продлили в Казахстане из-за пандемии COVID-19

Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Сроки исполнения договоров государственного оборонительного заказа (ГОЗ) на Т7 млрд продлили в Казахстане из-за пандемии COVID-19, сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«По итогам 2020 года в связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами, связанными с пандемией, продлены сроки выполнения ГОЗ по 10 договорам на общую сумму более Т7 млрд», — сообщил Ускенбаев, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол».

Парламентарии, обращаясь с запросом, обратили внимание, что для включения в реестр отечественных поставщиков ГОЗ требуется индустриальный сертификат.

«Это требование препятствует освоению новых видов техники, так как сертификат выдается только на ранее производимую, серийную продукцию. А изготовить первый образец новой дорогостоящей военной техники ради получения сертификата предприятия не могут себе позволить. Кроме этого, внесение дополнений в Реестр должно быть не более двух раз в год», — указали депутаты.

Они отметили, что «правилами не предусмотрены процедуры изменения сроков договоров в случае непредвиденных обстоятельств, изменившейся экономической или политической ситуации (санкции, эмбарго и так далее)».

«Например, несвоевременный выход постановления правительства об утверждении гособоронзаказа, либо затягивание уполномоченным органом выбора исполнителя, автоматически влекут сдвиг подписания договоров. Но даже это не предусматривает продления сроков их исполнения – он ограничен 31 декабря, без возможности продления. Фактически на исполнение заказа предоставляется срок в семь месяцев без учета сложности и трудоемкости производства, вместо предусмотренных законодательством 11 месяцев. Заявленные при бюджетировании сроки производственных циклов и поставки комплектующих, связанные с экспортно-импортными и другими разрешительными процедурами, не учитываются», — отметили мажилисмены.

Как пояснил Ускенбаев, «необходимость наличия индустриального сертификата обусловлена тем, что в соответствии со статьей 20 Закона «Об оборонной промышленности и государственным оборонным заказе» для включения в Реестр юридические лица обязаны представить уполномоченному органу технический аудит».

«Но аналогичный технический аудит проводится при получении индустриального сертификата, в связи с тем в правилах формирования предусмотрено, что при наличии у организации индустриального сертификата технический аудит подтверждается данным документом. В случаях, когда в организациях имеется военное представительство, технический аудит не проводится, а подтверждается заключением военного представительства. При этом, реестр формируется по направлениям деятельности (разработка, производство, поставка самолетов, вертолетов, боеприпасов и другие), соответственно, предоставление индустриального сертификата по определенному виду производства не является ограничением для предприятий в их дальнейшем развитии, расширении производства продукции по специализированным отраслям», — сообщил первый замглавы МИИР.

По его словам, изменения сроков договоров в случае непредвиденных обстоятельств регламентируются действующим законодательством Казахстана и оговариваются в заключаемых договорах как форс-мажорные обстоятельства.

«В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, пролонгация сроков предусматривается при предоставлении соответствующих обосновывающих документов», — заверил Ускенбаев.

Напомним, 3 марта депутаты мажилиса сообщили, что в адрес фракции «Ақ жол» обратилась Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Казахстана. По словам парламентариев, отечественные производители крайне возмущены правилами формирования, размещения и выполнения ГОЗ и правилами ценообразования на данную продукцию, а также предлагаемыми поправками к ним. По мнению предприятий ОПК, «эти требования заведомо направлены против отечественных производителей, и напротив, поддерживают импортеров оборонной продукции».

«События последних лет у дальних и ближних соседей наглядно показали, насколько важно в современных условиях наличие технологичного вооружения и его бесперебойного производства, когда сравнительно недорогие современные средства поражения способны превратить целые подразделения дорогостоящей техники в груды металлолома», — аргументировали мажилисмены.