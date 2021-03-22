Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем около 0, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +2+4.