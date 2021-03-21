Самый большой в этом году астероид приблизится к Земле 21 марта

Алматы. 21 марта. КазТАГ – Астероид диаметром от 440 до 680 м приблизится к Земле 21 марта, угрозы столкновения нет, сообщает ТАСС.

«Самый большой астероид из тех, что, как ожидается, пролетят мимо нашей планеты в 2021 году, будет на максимально близком расстоянии (от Земли) 21 марта. (…) Угрозы столкновения с нашей планетой сейчас или в будущие столетия нет», — рассказали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как уточняется, небесное тело, получившее обозначение 2001 FO32, подлетит к Земле на расстояние примерно 2 млн км.

«С точки зрения астрономии это расстояние считается близким, поэтому 2001 FO32 отнесен к «потенциально опасным астероидам», — уточняет NASA.

В момент приближения к Земле астероид, по прогнозам NASA, будет лететь со скоростью около 124 тыс. км в час.

«Это быстрее скорости, с которой большинство астероидов (приближаются к Земле)», — пояснили в американском ведомстве. В свою очередь телекомпания CNN отмечает, что на ближайшем расстоянии от Земли 2001 FO32 окажется в 19.03 по московскому времени.

2001 FO32 был открыт в марте 2001 года. В следующий раз он приблизится к Земле в 2052 году.

«К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.», — резюмируется в сообщении.