Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Правила осуществления анализа эффективности налоговых льгот утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления анализа эффективности применения налоговых льгот», — говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, в Казахстане предусмотрен следующий порядок осуществления анализа эффективности применения налоговых льгот:

— Комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, представляет данные по налоговым расходам в разрезе отраслей, категорий и налогов в уполномоченный орган в области налоговой политики (далее – уполномоченный орган);

— Уполномоченный орган на основе полученных данных определяет налоговые льготы, требующие проведения анализа эффективности их применения

Стандартные налоговые льготы не являются предметом проведения анализа эффективности применения налоговых льгот;

В случае необходимости уполномоченный орган направляет запрос в КГД и заинтересованные центральные государственные органы для получения дополнительных данных;

— Критериями отбора налоговых льгот для анализа являются размер налоговых расходов, приоритетность или показатели развития отрасли. Анализ эффективности применения налоговых льгот проводится по налоговым льготам, действующим более трех лет;

— КГД и заинтересованные центральные государственные органы в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления запроса уполномоченного органа направляют запрашиваемые данные в уполномоченный орган;

— Центральные государственные органы при представлении соответствующей информации также представляют информацию по:

1) соответствию целей проводимой социально-экономической политики государственным программам;

2) росту показателей (количество рабочих мест, объем производимой продукции (предоставленных услуг), сумма уплаченных налогов в бюджет, совокупного годового дохода и иные);

3) востребованности налоговой льготы (соотношение численности налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, с общей численностью налогоплательщиков).

— Уполномоченный орган по исполнению бюджета вносит в уполномоченный орган предложения об исключении налоговых льгот;

— Для проведения анализа эффективности применения налоговых льгот используются следующие методы:

динамичная модель общего равновесия для расчета положительного мультипликативного воздействия роста расходов на производство продукции и отрицательного мультипликативного воздействия роста сокращения государственных расходов от предоставления налоговых льгот;

микросимуляционные (на уровне субъектов предпринимательства) модели для анализа налоговых льгот, предоставленных предприятиям, работающим в специальных экономических зонах, индустриальных зонах, стратегически важных отраслях экономики и получающим инвестиционные налоговые преференции по разным видам налогов, и другие методы.

При этом, поясняется, что:

1) налоговые льготы – преимущества, предоставленные в соответствии с нормами налогового законодательства налогоплательщикам в виде понижения ставки, полного освобождения от уплаты одного или нескольких налогов, вычетов, корректировок из налогооблагаемой базы с целью снижения налогового бремени;

2) налоговые расходы – объем неполученных (упущенных) доходов республиканского и местного бюджетов, обусловленных льготами, предоставленными налогоплательщикам в соответствии с нормами Налогового кодекса в целях их поддержки и развития;

3) стандартные налоговые льготы – льготы, соответствующие международной практике, без применения которых финансово-экономические операции в соответствующих сферах теряют свою целесообразность;

4) стимулирующие льготы – льготы, направленные на развитие отраслей экономики или категорий налогоплательщиков.

«Уполномоченный орган при выработке предложения об исключении/сокращении размера (срока) налоговой льготы по итогам проведенного анализа выносит предложение на рассмотрение консультационного совета по вопросам налогообложения. Консультационный совет рассматривает представленные уполномоченным органом материалы, предложения и рекомендует одно из следующих предложений: 1) о сохранении или продлении налоговой льготы; 2) об исключении или сокращении размера (срока) налоговой льготы. Рекомендации консультационного совета об исключении или сокращении размера налоговой льготы являются основанием для разработки уполномоченным органом концепции проекта закона Республики Казахстан, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан», — сказано в документе.