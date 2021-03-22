Завышение стоимости оборонной продукции на Т2,5 млрд выявили в Казахстане

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Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Завышение стоимости оборонной продукции на Т2,5 млрд выявили в Казахстане, сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«По результатам проверки военными представителями министерства обороны Республики Казахстан фактических затрат исполнителей ГОЗ (государственного оборонного заказа – КазТАГ) только по итогам 2019 года выявлено необоснованное завышение стоимости продукции на сумму более Т2,5 млрд», — сообщил Ускенбаев, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол».

Он уточнил, что о фактах завышения стоимости минобороны сообщило правительству, «так как с учетом ограниченного финансирования расходов на оборону, данные обстоятельства значительно влияют на качественное и полное оснащение вооруженных сил».

«В связи с этим, уполномоченным органом поданы иски в суд по возмещению выявленных сумм завышения стоимости ГОЗ», — добавил Ускенбаев.

Депутаты, обращаясь с запросом, указали на то, что особым вопросом является «регулирование рентабельности по контрактам».

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«В случае настоящего или мнимого превышения установленной заказчиком прибыли, «излишки» подлежат изъятию. Так, по данным Ассоциации (предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – КазТАГ), в настоящее время идет процесс взыскания с заводов Т600 млн так называемых «излишков прибыли», что в нынешних условиях может поставить их на грань разорения. Такой подход вызывает возмущение производителей, особенно с учетом того, что ни одна из перечисленных мер не касается иностранных поставщиков оборонной продукции – никто из чиновников не вникает в их бухгалтерию и не пытается регулировать себестоимость и доходность», — указали парламентарии.

Ранее КазТАГ сообщал, что сроки исполнения договоров ГОЗ на Т7 млрд продлили

в Казахстане из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 3 марта депутаты мажилиса сообщили, что в адрес фракции «Ақ жол» обратилась Ассоциация предприятий ОПК Казахстана. По словам парламентариев, отечественные производители крайне возмущены правилами формирования, размещения и выполнения ГОЗ и правилами ценообразования на данную продукцию, а также предлагаемыми поправками к ним. По мнению предприятий ОПК, «эти требования заведомо направлены против отечественных производителей, и напротив, поддерживают импортеров оборонной продукции».

«События последних лет у дальних и ближних соседей наглядно показали, насколько важно в современных условиях наличие технологичного вооружения и его бесперебойного производства, когда сравнительно недорогие современные средства поражения способны превратить целые подразделения дорогостоящей техники в груды металлолома», — аргументировали мажилисмены.

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