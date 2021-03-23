Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Нур-Султане будет закрыта до глубокой ночи

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта будет закрыта до глубокой ночи, сообщает пресс-секретарь международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» Анвар Шалекенов.

«Из-за погодных условий аэропорт «Нурсултан Назарбаев» продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы еще раз в связи с очисткой снега до 03.00. Просим всех пассажиров с пониманием отнестись к работе аэропорта. Мы делаем все возможное для безопасности наших пассажиров», — рассказал Шалекенов во вторник.

Также сообщается, что рейс Франкфурт-Нур-Султан отправлен на запасной аэродром в Алматы.

Ранее сообщалось, что самолет Шымкент-Нур-Султан из-за непогоды перенаправили в Алматы.

Чуть позже стало известно, что рейс КС7342 Костанай-Нурсултан был перенаправлен в Алматы, затем рейс IQ426 Кызылорда-Нурсултан ушел на запасной аэродром в Караганду.

После аэродром закрыли для очистки снега.