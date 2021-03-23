Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в 10 областях Казахстана на 24 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«24 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 24 марта ожидается гололед, ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 24 марта ожидается гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 24 марта ожидаются туман, гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«24 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде ночью 24 марта ожидаются гололед, метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане ночью и утром 24 марта ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«24 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«24 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, днем местами гроза. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 24 марта временами ожидается туман», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«Ночью 24 марта в Павлодарской области местами ожидается сильный снег, сутки 24 марта местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Павлодаре ночью 24 марта ожидается сильный снег, сутки 24 марта метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, порывы 23, днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 марта в Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 17-22 метров в секунду. В Актау днем 24 марта ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 марта в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем местами 18 метров в секунду», — пишет метеорологи.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 24 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.