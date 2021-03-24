Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Движение почти на 20 участках автодорог ограничили из-за непогоды в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в сообщении в среду.
В Акмолинской области:
1.«Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок город Нур-Султан-граница Карагандинской области (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);
2.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 32-51, участок село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области;
- «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области;
В Восточно-Казахстанской области:
1.«Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок город Семей-город Калбатау (для грузового и общественного видов автотранспорта);
2.«Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198 участок село Герасимовка-город Семей (для грузового и общественного видов автотранспорта);
3.«Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области-город Семей;
4.«Семей-граница РФ» км 0-113, участок город Семей-граница РФ.
В Карагандинской области:
1.«Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области-город Темиртау (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);
2.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, граница Акмолинской области-поселок Нура.
В Павлодарской области:
1.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Шидерты;
2.«Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 0-272, участок село Ленинский-граница РФ;
3.«Омск-Майкапчагай» км 191-390, участок граница РФ-поселок Мичурино;
- «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206, участок граница Карагандинской области-Шидерты;
- «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области;
- «Омск-Майкапчагай» км 426-587, участок село Кенжеколь-граница ВКО;
- «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км 8-112, участок село Жетекши-граница РФ;
- «Кызылорда-Паввлодар» км 1206-1382, участок поселок Шидерты-пост ГАЙ;
- «Павлодар-Успенка-граница РФ» км 0-152;
- «Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км 0-215, участок поселок Ленинский-граница ВКО.