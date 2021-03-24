Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Движение почти на 20 участках автодорог ограничили из-за непогоды в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в сообщении в среду.

В Акмолинской области:

1.«Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок город Нур-Султан-граница Карагандинской области (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);

2.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 32-51, участок село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области;

«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области;

В Восточно-Казахстанской области:

1.«Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок город Семей-город Калбатау (для грузового и общественного видов автотранспорта);

2.«Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198 участок село Герасимовка-город Семей (для грузового и общественного видов автотранспорта);

3.«Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области-город Семей;

4.«Семей-граница РФ» км 0-113, участок город Семей-граница РФ.

В Карагандинской области:

1.«Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области-город Темиртау (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);

2.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-104, граница Акмолинской области-поселок Нура.

В Павлодарской области:

1.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Шидерты;

2.«Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 0-272, участок село Ленинский-граница РФ;

3.«Омск-Майкапчагай» км 191-390, участок граница РФ-поселок Мичурино;