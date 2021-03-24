Алматы. 24 марта. КазТАГ – Отключения холодной воды ожидаются два дня подряд в двух районах Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«25 марта с 9.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайонов «Мамыр-3» (№№ 14, 15, 16, 17, 17/1) и «Мамыр-4» (частный сектор). 26 марта с 9.00 до 18.00 будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Бостандыкском районе, расположенных в контурах улиц Навои–Торайгырова–Щепкина–Декарта–Саина», — сообщили в «Алматы су» в среду.

Как пояснили в госпредприятии, «вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода».

«На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами», — заверили коммунальщики.