Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – На 76% вырос за неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане.

«Уровень заболеваемости коронавирусом в столице за последнюю неделю на 76% выше, чем за предыдущую. Столица с 10 марта «красной» зоне по оценке эпидемиологической ситуации. За последние сутки зарегистрировано 203 лабораторно подтвержденных случая: 136 с симптомами, 67 – бессимптомных. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 39 случаев заболевания», — говорится в распространенном в ночь на среду сообщении.

В МВК добавили, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля города призывает не посещать места массового скопления людей и памятные мероприятия, а также строго соблюдать масочный режим.