Спецслужбы Кыргызстана прекратили уголовное преследование экс-премьера Бабанова

Алматы. 24 марта. КазТАГ – Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана прекратили уголовное преследование бывшего премьер-министра КР Омурбека Бабанова, сообщает Kaktus.Media.

«По результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК КР и кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями Бабанова и его родственников», — сообщили в среду в ГКНБ Кыргызстана.

Вместе с тем, по данным кыргызских спецслужб, «с Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства 100 млн сомов в качестве поддержки».

Бабанов возглавлял правительство Кыргызстана с 23 декабря 2011 года по 1 сентября 2012 года. Сам экс-премьер, говоря о возбужденных уголовных делах, ранее заявил, что «это старые дела, которые были возбуждены еще при Сооронбае Жээнбекове по политическим мотивам».

«Это политические дела, возбужденные в рамках гонений на его оппонентов. Все убедились, чем он (экс-президент Жээнбеков – КазТАГ) закончил свое правление. Даст Бог, надеюсь, что все решится в рамках закона. Надеюсь, после выборов все встанет на свои места. Как бы там ни было, справедливость восторжествует», — комментировал ранее Бабанов.

Напомним, 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Пост ИО президента Кыргызстана занял премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а 10 января прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал Жапаров. 28 января он официально вступил в должность президента Кыргызстана.