Караганда. 24 марта. КазТАГ – Столкновение грузовых поездов произошло в Карагандинской области, передает КазТАГ.

«23 марта в 11.15 в ТОО «Tranco JEZZ» (Транко Жез), на станции Комбинатская произошло столкновение прибывающего на станцию поезда с 17 груженными думпкарами со стоящим на станции Комбинатская поездом с 20 груженными думпкарами», — сообщили в пресс-службе УЧС Жезказгана в среду.

Как заверили спасатели, в результате столкновения пострадавших нет.

«Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — добавили в УЧС.