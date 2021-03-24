Алматы. 24 марта. КазТАГ – Массовая драка с участием этнических казахов произошла в Мурманской области России – соответствующие видеокадры распространяются в российских СМИ.

«Те, что в желтом (желтой спецодежде – КазТАГ) – это казахи», — говорит на казахском языке автор видео, которое в среду опубликовала российская «Комсомольская правда».

На кадрах запечатлена массовая драка и слышно, как среди ее участников слышна брань на казахском языке.

«Вечером 23 марта на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений (проект «НОВАТЭК») в Белокаменке произошла массовая драка рабочих. Конфликт был кровавый – одному из рабочих порезали шею, другому сломали лицевую кость. Всего, по официальным данным, пострадали шесть человек, хотя изначально сообщалось о восьми работниках с травмами», — сообщает «Комсомолка».

Как уточнила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области РФ Валерия Филиппова, в полицию поступило сообщение о конфликте между рабочими на одной из строительных площадок в поселке Белокаменка.

«В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнила Филиппова.

По предварительной информации, инцидент имел бытовой характер.

«В соцсетях высказывают разные версии случившегося. Кто-то говорит, что драка возникла из-за проблем с вежливостью: один из строителей занял в столовой чужое место, завязалась ссора, которая выплеснулась на улицу и превратилась в настоящую драку – участвовали десятки человек. Другие считают, что рабочие стали лезть без очереди на посадку в вахтовый автобус. В итоге произошла давка, и это спровоцировало конфликт. Как бы то ни было, теперь во всем придется разбираться полиции», — сказано в сообщении.

Стройка в Белокаменке – это вахтовый поселок с городками от разных подрядчиков.

«Конфликт произошел между рабочими компании «Велесстрой» (она же стала очагом коронавируса весной прошлого года и проиграла суд по сливу отходов в канализацию Снежногорска, из-за чего в городе появились зловонные ручьи). Всего будущий Центр крупнотоннажных морских сооружений строит около 10 тыс. человек, это не только россияне, но и турки, китайцы, рабочие из стран СНГ и другие», — добавляет российское издание.

Редакция МИА КазТАГ обратилась за комментариями в министерство иностранных дел Казахстана, где сообщили, что проверяют распространяемые видео.