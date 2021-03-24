Установленные договором о ЕАЭС пределы по бюджетам и долгам превысили из-за пандемии КВИ

Алматы. 24 марта. КазТАГ – Установленные договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) пределы по бюджетам и долгам превысили из-за пандемии коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«По предварительным данным за 2020 год, все страны ЕАЭС, кроме Беларуси, превысили количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1 п.п., Казахстаном – на 3,7 п.п. и Россией – на 0,4 п.п., долг сектора государственного управления Арменией – на 10,4 п.п. и Кыргызстаном – на 14,7 п.п. Также Кыргызстан превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких превышений не отмечается», — говорится в аналитических материалах департамента макроэкономической политики ЕЭК.

Как отметили в комиссии, до пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и долговых показателей стран ЕАЭС.

«Например, бюджетный дефицит Армении снизился по итогам 2019 года до минимального значения с момента вступления республики в союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю», — уточнили в ЕЭК.

В комиссии пояснили, что ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 году обусловлено влиянием нескольких факторов.

«Во-первых, введение в условиях пандемии ограничительных мер для бизнеса привело к сокращению налоговых поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых, развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса привели к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на росте долговых обязательств», — сказано в сообщении.

Согласно статье 63 договора о ЕАЭС, государства-члены формируют экономическую политику в рамках следующих количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития: