В ЕАЭС могут разработать рекомендации для Казахстана из-за коронакризиса

Алматы. 24 марта. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия может приступить к разработке рекомендаций для Казахстана по стабилизации бюджетного баланса и уровня долга, сообщает пресс-служба комиссии.

«В 2021 году ЕЭК рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении, Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и уровней долга в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Также, в связи с ежегодным превышением уровня долга в Кыргызстане с 2015 года, по информации ЕЭК, «будут обсуждены совместные меры комиссии и государств-членов, направленные на стабилизацию экономической ситуации в республике».

«На фоне восстановления экономик стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) и улучшения эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 года. Вместе с тем сохраняются риски превышения странами установленных договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей в связи с возможным применением дополнительных мер поддержки национальных экономик», — добавили в ЕЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что установленные договором о ЕАЭС пределы по бюджетам и долгам превысили из-за пандемии коронавирусной инфекции.