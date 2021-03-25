Еще один регион вошел в «красную» зону по коронавирусу в Казахстане

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Еще один регион вошел в «красную» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в четверг матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, к Нур-Султана, Алматы и Западно-Казахстанской области присоединилась Атырауская область.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.