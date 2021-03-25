Карантин помог сократить на 38% подделку банкнот и монет – Нацбанк Казахстана

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Карантин помог сократить на 38% подделку банкнот и монет, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Количество выявленных Национальным банком и банками второго уровня поддельных денежных знаков в прошлом году сократилось на 38% по сравнению с 2019 годом и составило 823 поддельные банкноты и монеты», — говорится в сообщении, распространенном Нацбанком в четверг.

Согласно информации, основная причина снижения – карантинные ограничения, так как фальшивомонетчики сбывают поддельные деньги на рынках, автозаправочных станциях и в небольших продуктовых магазинах.

Наиболее часто подделываются банкноты номиналом Т2 тыс. и Т5 тыс., а лидером по выявлению в 2020 году оказался Алматы – 554 штуки, или 67% от общего объема.