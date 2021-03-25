Алматы. 25 марта. КазТАГ – Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозицией будет вести Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под руководством Швеции, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов», — написал Венедиктов в четверг на своем Telegram-канале.

По его данным, «всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу».

«В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти. Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии», — добавил Венедиктов.

Напомним, летом 2020 года на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко, по версии белорусского Центризбиркома и государственных экзит-полов, набрал более 80% голосов. Его главный соперник – Светлана Тихановская набрала, по официальным данным властей, чуть более 10%. Основная часть населения не согласна с результатами выборов, в стране с 10 августа 2020 года проходят массовые протесты, которые регулярно жестко подавляют силовики. Многие ведущие страны результаты выборов в Беларуси не признали и призывают руководство страны прекратить применение силы против мирных демонстрантов.