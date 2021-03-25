Работники 30 тыс. компаний Алматы могут остаться вне системы ОСМС

Алматы. 25 марта. КазТАГ — Наемные работники 30 тыс. компаний Алматы могут остаться вне системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), заявляет акимат Алматы.

«В целом по Алматы число МСБ, освобожденных от уплаты, составляло 116 604. На начало марта 2021 года из них только 73,6% актуализировали списки работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС, остальные 26,4% не обеспечили статус своим 30 823 работникам», — говорится в информации горакимата в четверг.

Согласно информации, чтобы сотрудники малого и среднего бизнеса могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны до 31 марта 2021 года передать информацию о наемных работниках.

Также, актуализировать данные работников на сайте фонда представители МСБ должны были ежемесячно, до 25 числа и до конца 2020 года.

Сейчас сделать это работодателю можно пройдя по ссылке msb.fms.kz, с помощью ЭЦП юрлица или ИП зарегистрироваться в информационной системе фонда и подписать пользовательское соглашение, добавить ИИН сотрудников одним файлом Excel или построчно, на каждого работника. Статус в системе ОСМС обновится.

Напомним, в апреле 2020 года был утвержден перечень МСБ, которые будут использовать «нулевую» ставку для налогов и социальных платежей, как предполагалось, до 1 октября 2020 года, но позже этот срок продлили до конца года.