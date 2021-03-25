У 99% переболевших COVID-19 российские медики отмечают депрессию и головные боли

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – У 99% пациентов, переболевших COVID-19, встречаются различные неврологические расстройства: от головной боли и нарушения чувствительности до депрессии, сообщает «РБК».

«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — сказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения РФ, профессор Галина Иванова.

По ее словам, неврологические проявления как последствия коронавируса лишь накапливаются с каждым месяцем.