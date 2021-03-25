Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Шымкенте и восьми областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 26 марта в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, туман, ветер западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром 26 марта ожидается сильный дождь, временами гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 26 марта ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в пятницу местами ожидаются туман, гололед.

«Ночью 26 марта в Кызылординской области местами ожидается гроза. 26 марта местами ожидается туман. Ветер западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде ночью 26 марта гроза, 26 марта ветер западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в пятницу ночью местами ожидается сильный снег, днем осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 метров в секунду. В Семее в пятницу ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 метров в секунду.

«26 марта днем на юге Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 26-27 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Жезказгане 26 марта ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Костанайской области в пятницу местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду.

«26 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный ночью местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 26 марта ночью и утром ожидается туман», — предупредили синоптики.

В Актюбинской области в пятницу местами ожидаются гололед, низовая метель, утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.