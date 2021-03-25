Визит Токаева был бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений – Лукашенко

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь был бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

«Очень многого мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать. Было бы неплохо, если бы визит президента Казахстана в Беларусь, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений», — сказал Лукашенко в четверг на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в РБ Аскаром Бейсенбаевым.

Казахстанский дипломат, в свою очередь, отметил, что Казахстан и Беларусь являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной.

«Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь», — приводит слова Бейсенбаева пресс-служба президента РБ.